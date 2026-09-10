Lucknow News: महिलाओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर होगा सेमिनार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:40 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:40 AM IST
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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में महिलाओं के स्वास्थ्य प्रबंधन में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की भूमिका पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा। विवि के योग विभाग, फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, इंडियन योग फेडरेशन, यूपी नेचुरोपैथी एंड योग टीचर्स एंड फिजिशियन एसोसिएशन और चेस्ट केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले सेमिनार के पोस्टर और ब्रोशर का विमोचन कुलपति प्रो. जयप्रकाश सैनी ने बुधवार को किया।
फैकल्टी के समन्वयक डॉ. अमरजीत यादव ने बताया कि महिला स्वास्थ्य पर यह 22वां सेमिनार होगा। इसमें पांच वैज्ञानिक सत्र होंगे। विशेषज्ञ महिलाओं से जुड़ी विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की भूमिका पर चर्चा करेंगे। योगासनों का वैज्ञानिक प्रदर्शन भी किया जाएगा। क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाएगा। महिलाओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
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फैकल्टी के समन्वयक डॉ. अमरजीत यादव ने बताया कि महिला स्वास्थ्य पर यह 22वां सेमिनार होगा। इसमें पांच वैज्ञानिक सत्र होंगे। विशेषज्ञ महिलाओं से जुड़ी विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की भूमिका पर चर्चा करेंगे। योगासनों का वैज्ञानिक प्रदर्शन भी किया जाएगा। क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाएगा। महिलाओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
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