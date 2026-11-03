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Video: जानकीपुरम विस्तार में कई महीने से झुके बिजली के खंभे को किया गया सीधा

Akash Dwivedi

Updated Tue, 03 Nov 2026 05:19 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 05:19 PM IST







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जानकीपुरम विस्तार नहर रोड पर बिजली विभाग की ओर से 33 हजार वोल्ट की लाइन के झुके हुए खंभे को सीधा किया गया। खंभा कई महीनों से झुका हुआ था। सुधार कार्य के दौरान क्रेन की मदद से पहले खंभे को सपोर्ट दिया गया, इसके बाद उसे सीधा किया गया। ... और पढ़ें

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