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Video: मिक्सर मशीन की टक्कर से बिजली के दो खंभे टूटे, घंटों गुल रही बिजली

Thu, 12 Nov 2026 06:47 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Thu, 12 Nov 2026 06:47 PM IST
Video: मिक्सर मशीन की टक्कर से बिजली के दो खंभे टूटे, घंटों गुल रही बिजली
इंदिरानगर के सेक्टर-9 स्थित पटेल नगर में मिक्सर मशीन की टक्कर से बिजली के दो खंभे टूट गए। इसके चलते इलाके की बिजली आपूर्ति घंटों बाधित रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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