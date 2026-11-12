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Video: मिक्सर मशीन की टक्कर से बिजली के दो खंभे टूटे, घंटों गुल रही बिजली

Akash Dwivedi

Updated Thu, 12 Nov 2026 06:47 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 06:47 PM IST







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इंदिरानगर के सेक्टर-9 स्थित पटेल नगर में मिक्सर मशीन की टक्कर से बिजली के दो खंभे टूट गए। इसके चलते इलाके की बिजली आपूर्ति घंटों बाधित रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें