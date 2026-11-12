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Video: छठ महापर्व के लिए कुकरेल घाट पर तैयारियां तेज, वेदियां बनाने में जुटे श्रद्धालु
छठ महापर्व को लेकर पिकनिक स्पॉट कुकरेल घाट पर तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं ने घाट पर पूजा के लिए वेदियां बनानी शुरू कर दी हैं। वहीं, नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी घाट की साफ-सफाई और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुकरेल नदी पर एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए बालू डालकर अस्थायी रास्ता भी तैयार किया गया है। घाट पर पूजा के लिए पहुंचने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
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