यूपी: चंद्रशेखर का एक और बड़ा एलान,  कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा देंगे, गठबंधन को बताया जनता की नई उम्मीद

#WATCH लखनऊ: आज़ाद समाज पार्टी-कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, "... जनता में इस मोर्चे को लेकर बहुत उत्साह है, क्योंकि वे दूसरी तरफ के लोगों को पहले ही कई मौके दे चुके हैं—2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 में। ये अन्य गठबंधन भाजपा को रोकने में नाकाम रहे हैं। इसलिए, अब जनता का भरोसा आज़ाद समाज पार्टी और AIMIM के गठबंधन, यानी 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' पर है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं कह सकता हूं कि हम कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा देंगे। हम बेहतरीन बुनियादी ढांचे वाले शानदार स्कूल बनाकर, पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराकर, साफ-सफाई रखकर और पीने का साफ पानी मुहैया कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेंगे। हम हर बच्चे को अपना भविष्य संवारने के लिए सबसे अच्छी शिक्षा देंगे, ऐसी शिक्षा जिसके लिए निजी स्कूलों में हर महीने हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जनता के लिए अच्छे अस्पताल बनें, जहां मेडिकल टेस्ट और इलाज आसानी से मिल सकें। हम यह पक्का करेंगे कि दवाइयां उपलब्ध हों, डॉक्टर समय पर ड्यूटी पर आएं और अस्पतालों में सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों। हम साफ-सफाई बनाए रखने पर भी ध्यान देंगे। इसके अलावा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हम औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल ज़ोन) स्थापित करेंगे। हम ऐसे निवेश को आकर्षित करेंगे जिससे स्थानीय स्तर पर नौकरियां पैदा हों और पलायन कम हो। हम महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए, लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास करेंगे। हम गरीबों की आर्थिक उन्नति के लिए काम करेंगे और भर्तियों में जो बैकलॉग (रुकी हुई भर्तियां) है, उसे पूरा करेंगे..."