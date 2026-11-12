यूपी: चंद्रशेखर का एक और बड़ा एलान, कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा देंगे, गठबंधन को बताया जनता की नई उम्मीद
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चे को जनता की नई उम्मीद बताया। उन्होंने सत्ता में आने पर कक्षा एक से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, बेहतर अस्पताल, युवाओं के लिए रोजगार, महिला सुरक्षा और लंबित भर्तियों का बैकलॉग पूरा करने का वादा किया।
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आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चे को लेकर जनता में काफी उत्साह है। जनता ने 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 में दूसरे दलों और गठबंधनों को कई मौके दिए, लेकिन वे भाजपा को रोकने में सफल नहीं हुए। अब जनता का भरोसा आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के गठबंधन यानी सामाजिक परिवर्तन मोर्चे पर है।
चंद्रशेखर ने कहा कि मोर्चा सत्ता में आने पर कक्षा एक से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगा। इसके लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं वाले उत्कृष्ट स्कूल बनाए जाएंगे। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें, स्वच्छ परिसर और पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास होगा, जिसके लिए अभिभावकों को निजी स्कूलों में हर महीने हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं।
#WATCH लखनऊ: आज़ाद समाज पार्टी-कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, "... जनता में इस मोर्चे को लेकर बहुत उत्साह है, क्योंकि वे दूसरी तरफ के लोगों को पहले ही कई मौके दे चुके हैं—2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 में। ये अन्य गठबंधन भाजपा को रोकने में नाकाम रहे हैं। इसलिए, अब जनता का भरोसा आज़ाद समाज पार्टी और AIMIM के गठबंधन, यानी 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' पर है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं कह सकता हूं कि हम कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा देंगे। हम बेहतरीन बुनियादी ढांचे वाले शानदार स्कूल बनाकर, पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराकर, साफ-सफाई रखकर और पीने का साफ पानी मुहैया कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेंगे। हम हर बच्चे को अपना भविष्य संवारने के लिए सबसे अच्छी शिक्षा देंगे, ऐसी शिक्षा जिसके लिए निजी स्कूलों में हर महीने हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जनता के लिए अच्छे अस्पताल बनें, जहां मेडिकल टेस्ट और इलाज आसानी से मिल सकें। हम यह पक्का करेंगे कि दवाइयां उपलब्ध हों, डॉक्टर समय पर ड्यूटी पर आएं और अस्पतालों में सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों। हम साफ-सफाई बनाए रखने पर भी ध्यान देंगे। इसके अलावा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हम औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल ज़ोन) स्थापित करेंगे। हम ऐसे निवेश को आकर्षित करेंगे जिससे स्थानीय स्तर पर नौकरियां पैदा हों और पलायन कम हो। हम महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए, लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास करेंगे। हम गरीबों की आर्थिक उन्नति के लिए काम करेंगे और भर्तियों में जो बैकलॉग (रुकी हुई भर्तियां) है, उसे पूरा करेंगे..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 12, 2026
बेहतर अस्पताल और रोजगार पर जोर
चंद्रशेखर ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि जनता के लिए अच्छे अस्पताल बनाए जाएंगे, जहां जांच और इलाज आसानी से उपलब्ध हो सके। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति और जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा। अस्पतालों और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की भी बात कही।
उन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने और स्थानीय स्तर पर निवेश आकर्षित करने का वादा किया। कहा कि ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिनसे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और उन्हें काम की तलाश में दूसरे शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।
महिला सुरक्षा और लंबित भर्तियों का मुद्दा उठाया
चंद्रशेखर ने महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण को भी प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे। गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने और लंबित भर्तियों के बैकलॉग को पूरा करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा और गरीबों के आर्थिक सशक्तीकरण जैसे मुद्दों पर काम करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है।