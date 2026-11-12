चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन को तीसरा मोर्चा कहे जाने पर कहा कि यह तीसरा नहीं, बल्कि पहला मोर्चा है। उन्होंने कहा कि तस्वीर में दिखाई दे रहे सामाजिक परिवर्तन मोर्चे में अभी दो दल हैं। जैसे-जैसे कमजोर, पीड़ित और वंचित समाज के लोग इससे जुड़ते जाएंगे, यह और मजबूत होता जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से राजनीतिक दल बहुजन समाज के साथ खड़े होने का दावा करते रहे हैं। चुनाव के समय गरीबी दूर करने, अधिकार देने और सामाजिक न्याय का वादा किया जाता है, लेकिन इन वर्गों की स्थिति में बदलाव नहीं आया। वह आज भी वहीं पर खड़े हैं जबकि दलों के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनते रहते हैं।



आवाज उठाने पर हो रही कार्रवाई

चंद्रशेखर ने कहा कि बहुजन समाज साढ़े नौ साल से सुरक्षित नहीं है। जब भी कोई अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। मैंने भी जब आवाज उठाई थी तो मुझे जेल में डाला गया। मुझ पर एनएसए लगाया गया। कमजोर वर्गों के लोग लंबे समय से अपमान सहते आए हैं, लेकिन अब वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अब वंचित समाज अपने वोट की ताकत से अपनी समस्याओं का समाधान करेगा। चंद्रशेखर ने प्रदेश के अलग-अलग शहरों में दलितों के खिलाफ हुई घटनाओं का भी जिक्र किया।



सपा-कांग्रेस को भी दिया न्योता

चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी मोर्चे के दरवाजे खुले रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए बड़ा गठबंधन होना चाहिए। जो भी दल भाजपा को रोकने के लिए साथ आना चाहता है, उसका स्वागत है। उन्होंने सपा और कांग्रेस को भी सामाजिक परिवर्तन मोर्चे में शामिल होने का न्योता दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए, लेकिन कुछ नेताओं के अहंकार के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका मोर्चा सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा।



26 नवंबर को जनसभा

ओवैसी ने 26 नवंबर को प्रस्तावित जनसभा में लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह सभा प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की शुरुआत होगी। दोनों नेताओं ने जनता से चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर बेहतर भविष्य बनाने की अपील की।