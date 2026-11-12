यूपी: मुस्लिम राजनीति के बहाने ओवैसी का अखिलेश पर हमला, आजम खां के मसले पर मुस्लिम सांसदों पर उठाए सवाल

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन के एलान के वक्त समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन के मंच से उन्होंने अखिलेश यादव के नेतृत्व, सपा की मुस्लिम राजनीति और अयोध्या में राम मंदिर जाने के उनके प्रस्तावित कार्यक्रम पर सवाल उठाए। आजम खान का नाम लेकर उन्होंने सपा के मुस्लिम सांसदों और विधायकों को भी घेरने की कोशिश की।

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अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने के कार्यक्रम पर तंज कसते हुए ओवैसी ने अमीर मीनाई का शेर पढ़ा....सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता-आहिस्ता, निकलता आ रहा है तेरा चेहरा आहिस्ता-आहिस्ता। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व ही रहेंगे। ओवैसी ने सपा अध्यक्ष की राजनीतिक विरासत और उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को लगी गोली का जिक्र करते हुए कहा कि गोली लगने का दर्द आज भी उनके भाई की कमर में है। चंद्रशेखर ने कहा कि दलित उत्पीड़न पर विपक्ष चुप रहता है।