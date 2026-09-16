Video: जेन जी सम्मेलन में युवाओं के मुद्दों पर हुई चर्चा

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गांधी भवन में आइसा की ओर से जेन जी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कामरेड मनीष ने युवाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने युवाओं से अपने अधिकारों और सामाजिक सरोकारों को लेकर जागरूक रहने की अपील की।

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