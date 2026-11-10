{"_id":"6af2ff5bdb95ea36480bcc56","slug":"video-video-jamaghata-para-shama-hata-ha-aasamana-ma-thakhana-lga-pataga-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जमघट पर शाम होते ही आसमान में दिखने लगी पतंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: जमघट पर शाम होते ही आसमान में दिखने लगी पतंगे

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Tue, 10 Nov 2026 04:56 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 04:56 PM IST







Link Copied



सुबह से हवा न चलने के कारण पतंगे उड़ते नहीं दिखाई दे रही थीं। वहीं, शाम को हवा चलते ही आसमान में पतंगे दिखने लगीं। घर की छत से बड़े व बच्चे पतंग उड़ाते दिखे। ... और पढ़ें

विज्ञापन