Video: हजरतगंज में ब्रजेश पाठक का पोस्टर चर्चा में, लिखा- ‘अपराध एवं भयमुक्त दीपावली की शुभकामनाएं’

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लखनऊ में छोटी दीपावली पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का शुभकामना संदेश वाला पोस्टर चर्चा का विषय बन गया। हजरतगंज चौराहे पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के बगल में लगाए गए पोस्टर पर लिखा है- ‘अपराध एवं भयमुक्त दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।’ पोस्टर पर डिप्टी सीएम की ओर से दिए गए इस खास संदेश को लेकर लोगों के बीच चर्चा हो रही है।

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