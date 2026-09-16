Video: गांधी प्रेक्षागृह में जेन जी के मंच पर पहुंचीं आइसा अध्यक्ष नेहा वोरा

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गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित जेन जी के मंच पर आइसा की अध्यक्ष नेहा वोरा और मनीष पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान दोनों ने युवाओं से जुड़े मुद्दों और समसामयिक विषयों पर अपनी बात रखी। मंच पर उनकी मौजूदगी को लेकर युवाओं में भी उत्सुकता नजर आई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और अन्य लोग मौजूद रहे। नेहा वोरा ने युवाओं की भागीदारी और उनकी आवाज को मंच उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया।

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