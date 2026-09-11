Video: एक साल भी नहीं बीता, जगह-जगह टूट गया फुट ओवरब्रिज

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माल एवेन्यू स्थित दादा मियां दरगाह के पास रेलवे लाइन पार करने के लिए सदर क्षेत्र के लोगों की सुविधा को कुछ वर्ष पहले फुट ओवरब्रिज बनाया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण को अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पुल जगह-जगह से टूटने लगा है। इससे पुल की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जर्जर हिस्सों के कारण आवागमन के दौरान हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से पुल का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त हिस्सों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है।

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