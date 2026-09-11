यूपी: आयुर्वेद इंटर्न छात्रों का प्रदर्शन, बोले- मेहनत बराबर तो स्टाइपेंड कम क्यों; पोस्टरों में जेन-जी अंदाज

'करीब 250 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं'

आयुर्वेद इंटर्न डॉ. प्रखर ने कहा कि नीट पास करने के बाद छात्र इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। साढ़े चार साल की पढ़ाई के बाद एक साल की इंटर्नशिप करनी होती है। उन्होंने कहा कि 2011 से 2026 हो गया, लेकिन स्टाइपेंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।



छात्रों ने कहा कि कई इंटर्न किराये पर कमरा लेकर रहते हैं। मौजूदा स्टाइपेंड में किराये और रोजमर्रा के खर्च पूरे करना मुश्किल है। उनका कहना है कि उन्हें करीब 250 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, जबकि पिछले 15 वर्षों में महंगाई काफी बढ़ चुकी है।