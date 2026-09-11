Video: स्वामी विवेकानंद सशक्तीकरण योजना के तहत बांटे टैबलेट

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लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में विधायक नीरज बोरा ने छात्र-छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, अध्ययन सामग्री और तकनीकी ज्ञान हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने युवाओं से तकनीक का उपयोग शिक्षा और कौशल विकास के लिए करने की अपील की। कॉलेज प्रशासन की ओर से भी विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यमों से पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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