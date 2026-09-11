Video: लखनऊ में सेवानिवृत्त शिक्षक-कर्मचारियों का होगा सम्मान

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हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब में नवोदय विद्यालय परिवार की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के सम्मान समारोह को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान समारोह की तैयारियों और उद्देश्य की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि नवोदय विद्यालय परिवार के लिए लंबे समय तक सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारियों का सम्मान उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। प्रेस वार्ता में वेज प्रकाश राय, प्रज्ञा पांडे, अनिल दीप आनंद, डॉ. नित्य वर्मा और प्रो. राजश्री पांडे समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने समारोह को सफल बनाने की अपील की।

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