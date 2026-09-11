Video: बाढ़ में फसल नुकसान के मुआवजे के लिए किसानों से दस्तावेज जमा कराए

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इटौंजा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में पानी में डूबी फसलों के मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुक्रवार से राजस्व कर्मियों की टीमें किसानों से खतौनी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जमा करा रही हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में बाढ़ आपदा राहत और फसल नुकसान के मुआवजे के लिए व्यवस्था की गई है। सुल्तानपुर, बहादुरपुर, लासा समेत अन्य गांवों के लेखपाल अपने-अपने क्षेत्रों में किसानों से जरूरी प्रपत्र जमा कराने में जुटे हैं। दस्तावेज एकत्र करने के बाद फसल नुकसान का आकलन कर पात्र किसानों को मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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