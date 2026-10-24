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Video: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलीं शिवकन्या कुशवाहा

Akash Dwivedi

Updated Sat, 24 Oct 2026 02:30 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 02:30 PM IST







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आशियाना स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव आंबेडकर ऑडिटोरियम में महात्मा फुले फाउंडेशन की ओर से डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकन्या कुशवाहा ने अपने विचार रखे। ... और पढ़ें

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