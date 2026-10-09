{"_id":"6ac8e5f5f964db7d370ff0a2","slug":"video-video-bugdhha-ka-capata-ma-bugdhha-papaga-satashana-cara-ora-bhara-pana-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: बाढ़ की चपेट में बाढ़ पंपिंग स्टेशन, चारों ओर भरा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गऊघाट के पास बना बाढ़ पंपिंग स्टेशन खुद बाढ़ के पानी से घिर गया है। आसपास जलस्तर बढ़ने से स्टेशन परिसर में भी पानी भर गया है। परिसर में जमा पानी निकालने के लिए कई मोटर पंप लगाए गए हैं। पंपों की मदद से लगातार पानी बाहर निकाला जा रहा है।

... और पढ़ें