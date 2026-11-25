सपा और कांग्रेस के बीच भीख....बस्ते....सरीखे बयानों से दिल्ली में शुरू हुई तल्खी लखनऊ आते-आते ठंडी सी पड़ गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहकर कि 26 सीटें तो शुरुआत है, आपसी समझदारी से सीटें और भी बढ़ेंगी, गठबंधन के सियासी माहौल को थोड़ा खुशनुमा बना दिया। अलबत्ता सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस 181 या 130 से कम विधानसभा सीटों पर आ गई है, पर सपा नेतृत्व भी उसे 50 के अंदर रखने का मन बना चुका है। फिर परिणाम चाहे जो हो।

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इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली में चल रही वार्ता के तहत कांग्रेस 130 सीटों की सूची लेकर सोमवार को समाजवादी पार्टी के पास पहुंची थी। इसमें रायबरेली और अमेठी की सीटें भी शामिल हैं। खास बात यह है कि इन दो जिलों में अमेठी, बछरावां, गौरीगंज, हरचंदपुर और ऊंचाहार सीटें भी कांग्रेस की सूची हैं, जो 2022 में सपा जीती थी। कांग्रेस यहां तीसरे-चौथे नंबर पर रही थी। सपा नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि 2022 में जीती सीट छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। विज्ञापन



कांग्रेस ने सीटों को बंटवारे की सूची को श्रेणी में बांटा है। इसमें 46 सीटें ए श्रेणी में, जिन पर कांग्रेस समझौता नहीं करना चाहती है। 21 सीटें बी श्रेणी में हैं, जिन पर भी कांग्रेस अड़ी है। इस तरह से कुल 67 सीटें हैं, कांग्रेस हर हाल में लेना चाहती है। बाकी करीब 64 से 65 सीटें ऐसी हैं, जिन पर कांग्रेस लचीला रुख अपनाने के लिए तैयार है। इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली में चल रही वार्ता के तहत कांग्रेस 130 सीटों की सूची लेकर सोमवार को समाजवादी पार्टी के पास पहुंची थी। इसमें रायबरेली और अमेठी की सीटें भी शामिल हैं। खास बात यह है कि इन दो जिलों में अमेठी, बछरावां, गौरीगंज, हरचंदपुर और ऊंचाहार सीटें भी कांग्रेस की सूची हैं, जो 2022 में सपा जीती थी। कांग्रेस यहां तीसरे-चौथे नंबर पर रही थी। सपा नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि 2022 में जीती सीट छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।कांग्रेस ने सीटों को बंटवारे की सूची को श्रेणी में बांटा है। इसमें 46 सीटें ए श्रेणी में, जिन पर कांग्रेस समझौता नहीं करना चाहती है। 21 सीटें बी श्रेणी में हैं, जिन पर भी कांग्रेस अड़ी है। इस तरह से कुल 67 सीटें हैं, कांग्रेस हर हाल में लेना चाहती है। बाकी करीब 64 से 65 सीटें ऐसी हैं, जिन पर कांग्रेस लचीला रुख अपनाने के लिए तैयार है।

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