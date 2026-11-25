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पद्मश्री लोक गायिका मालिनी अवस्थी की मौजूदगी में आयोजित समारोह में शिक्षा और पत्रकारिता जगत की 13 विभूतियों को सम्मानित किया गया। इसके बाद कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन हुआ। कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी की अध्यक्षता और मुख्य अतिथि पद्मश्री मालिनी अवस्थी की मौजूदगी में आयोजित समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और विश्वविद्यालय के कुलगीत से हुआ। पूर्व छात्र संघ के संयोजक प्रो. ध्रुव सेन ने कहा कि पूर्व छात्रों को सम्मानित करने की पहल से विश्वविद्यालय और पूर्व छात्रों के बीच संबंध मजबूत होंगे।इन्हें किया गया सम्मानितफोटोसम्मान समारोह में कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. सीपी बर्थवाल, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के संस्थापक कुलपति एवं आरएमएलएनएलयू के पूर्व कुलपति प्रो. बलराज चौहान, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित, प्रो. अनिल कुमार शुक्ला और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. पूनम टंडन को सम्मानित किया गया।पत्रकारिता की दुनिया में चमके लविवि के पूर्व छात्रफोटो-पत्रकारिता जगत से वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शुक्ला, मनीष श्रीवास्तव, प्रांशु मिश्रा, प्रवीण कुमार, भूपेंद्र पांडेय और राजन परिहार को सम्मानित किया गया।आंसुओं ने समझाया, बेटियां जरूरी हैं...फोटो-सम्मान समारोह के बाद कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन हुआ। इसमें पद्मश्री मालिनी अवस्थी, अंशु प्रिया दुबे, पंकज प्रसून, हसन काजमी, डॉ. हरिओम और समीर सैर सहित कई रचनाकारों ने प्रस्तुतियां दीं। संचालन डॉ. अब्बास रजा नैय्यर जलालपुरी ने किया। अंशु प्रिया दुबे ने सुनाया- फूल हैं जरूरी तो तितलियां जरूरी हैं, पूजने को आंगन में तुलसियां जरूरी हैं, बूढ़ी मां को बेटों ने घर से जब निकाला, तो आंसुओं ने समझाया, बेटियां जरूरी हैं। डॉ. हरिओम ने प्रेम और जीवन के संघर्षों को अपनी पंक्तियों में पिरोया। पंकज प्रसून ने पढ़ा- ज्ञान, कर्म और राष्ट्रभक्ति का यह एक प्यारा मंदिर है, शान से बोलो, गर्व से बोलो-अपना एलयू जिंदाबाद। इस मौके पर विवि के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, पूर्व छात्र और विद्यार्थी मौजूद रहे।