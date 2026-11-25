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स्काउट्स एवं गाइड्स ने मार्च पास्ट कर अतिथियों को सलामी दी। श्रीराम एकेडमी, एसएसजेडी और सेंट क्लेयर के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रैली के पहले दिन वर्दी, मार्च पास्ट, शारीरिक प्रदर्शन, गीत एवं वादन और कैंप क्राफ्ट प्रतियोगिताएं हुईं। कैंप क्राफ्ट के तहत तंबू निर्माण के लिए प्रतिभागियों को स्थान आवंटित किया गया।इस अवसर पर जनपद के संरक्षक डॉ. आरपी मिश्र, मुख्यायुक्त जेपी मिश्र, जिला सचिव अनिल शर्मा, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा, जिला कमिश्नर गाइड संगीता अग्रवाल, जिला कमिश्नर स्काउट महेंद्र तिवारी, संयुक्त सचिव मीता श्रीवास्तव, डीओसी स्काउट एसएस मिश्र और डीओसी गाइड मधु पांडेय सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और प्रशिक्षक मौजूद रहे। रैली के दूसरे दिन बुधवार को सुबह नौ बजे से पायनियरिंग, प्राथमिक सहायता और सिग्नलिंग प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। शाम चार बजे ग्रैंड कैंप फायर का आयोजन किया जाएगा। इसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक विकास श्रीवास्तव मुख्य अतिथि होंगे।