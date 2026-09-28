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Video: बली प्रेक्षागृह में नवीनतम नाट्य प्रस्तुति पंचवटी का मंचन

Mon, 28 Sep 2026 08:16 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:16 PM IST
Video: बली प्रेक्षागृह में नवीनतम नाट्य प्रस्तुति पंचवटी का मंचन
कैसरबाग स्थित राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में बाल विकास संस्थान के 25वें स्वर्ण जयंती पर नवीनतम नाट्य प्रस्तुति पंचवटी का मंचन करते कलाकार
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