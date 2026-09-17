Video: आंधी-बारिश से विश्वकर्मा मेले में पहुंचे लोगों की बढ़ी परेशानी, पंडाल के बाहर भरा पानी

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विश्वकर्मा स्वरोजगार स्वदेशी मेला-2026 शुरू होने से पहले ही मौसम ने खलल डाल दिया। बृहस्पतिवार सुबह तेज आंधी के बाद हुई बारिश से मेले में पहुंचे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण पंडाल के बाहर बिछी कालीन भीग गई, वहीं आसपास पानी भरने से लोगों को पंडाल तक पहुंचने में दिक्कत हुई। मेले में विभिन्न ट्रेडों से जुड़े कारीगरों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। बारिश के चलते स्टॉल संचालकों को भी अपने सामान को सुरक्षित रखने की चिंता रही। हालांकि, मेले में आने वाले लोगों का उत्साह बना रहा। आयोजकों की ओर से परिसर में जलभराव और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के प्रयास किए गए।

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