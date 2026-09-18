Lucknow News: मुख्य परीक्षा की बाधा पार...अब साक्षात्कार

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आदर्श पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में 120 छात्राओं को सिविल सेवा परीक्षा की निशुल्क आवासीय कोचिंग कराई जाती है। छात्राओं के रहने-खाने की व्यवस्था संस्थान की ओर से की जाती है। केंद्र प्रभारी अनामिका ने बताया कि वर्ष 2025 के बैच में प्रशिक्षण केंद्र से कोचिंग करने वाली 18 छात्राएं यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में सफल हुई हैं।इन छात्राओं ने पास की मुख्य परीक्षामुख्य परीक्षा में सफल रहने वाली छात्राओं में प्रियंका वर्मा, दीक्षा मौर्य, खुश्बू पटेल, प्रिया, गरिमा, रेशू चौधरी, रिंकी, सरिता देवी, गीता गौतम, निर्देश कुमारी, एकता, खु्श्बू, सुची रावत, ज्योत्सना, आरती भार्गव, नेहा गुप्ता, कविता वर्मा और प्रगति वर्मा शामिल हैं। केंद्र प्रभारी ने बताया कि छात्राओं को साक्षात्कार की तैयारी के लिए मॉक साक्षात्कार कराए जाएंगे।