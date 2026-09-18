Lucknow News: मुख्य परीक्षा की बाधा पार...अब साक्षात्कार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:46 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:46 AM IST
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लखनऊ। यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा का परिणाम बृहस्पतिवार को जारी हुआ। इसमें समाज कल्याण विभाग से संचालित अलीगंज के आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र से तैयारी करने वाली 18 छात्राओं ने बाजी मारी। अब बस साक्षात्कार होना बाकी है। छात्राओं को साक्षात्कार की तैयारी भी प्रशिक्षण केंद्र ही कराएगा।
आदर्श पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में 120 छात्राओं को सिविल सेवा परीक्षा की निशुल्क आवासीय कोचिंग कराई जाती है। छात्राओं के रहने-खाने की व्यवस्था संस्थान की ओर से की जाती है। केंद्र प्रभारी अनामिका ने बताया कि वर्ष 2025 के बैच में प्रशिक्षण केंद्र से कोचिंग करने वाली 18 छात्राएं यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में सफल हुई हैं।
इन छात्राओं ने पास की मुख्य परीक्षा
मुख्य परीक्षा में सफल रहने वाली छात्राओं में प्रियंका वर्मा, दीक्षा मौर्य, खुश्बू पटेल, प्रिया, गरिमा, रेशू चौधरी, रिंकी, सरिता देवी, गीता गौतम, निर्देश कुमारी, एकता, खु्श्बू, सुची रावत, ज्योत्सना, आरती भार्गव, नेहा गुप्ता, कविता वर्मा और प्रगति वर्मा शामिल हैं। केंद्र प्रभारी ने बताया कि छात्राओं को साक्षात्कार की तैयारी के लिए मॉक साक्षात्कार कराए जाएंगे।
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आदर्श पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में 120 छात्राओं को सिविल सेवा परीक्षा की निशुल्क आवासीय कोचिंग कराई जाती है। छात्राओं के रहने-खाने की व्यवस्था संस्थान की ओर से की जाती है। केंद्र प्रभारी अनामिका ने बताया कि वर्ष 2025 के बैच में प्रशिक्षण केंद्र से कोचिंग करने वाली 18 छात्राएं यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में सफल हुई हैं।
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इन छात्राओं ने पास की मुख्य परीक्षा
मुख्य परीक्षा में सफल रहने वाली छात्राओं में प्रियंका वर्मा, दीक्षा मौर्य, खुश्बू पटेल, प्रिया, गरिमा, रेशू चौधरी, रिंकी, सरिता देवी, गीता गौतम, निर्देश कुमारी, एकता, खु्श्बू, सुची रावत, ज्योत्सना, आरती भार्गव, नेहा गुप्ता, कविता वर्मा और प्रगति वर्मा शामिल हैं। केंद्र प्रभारी ने बताया कि छात्राओं को साक्षात्कार की तैयारी के लिए मॉक साक्षात्कार कराए जाएंगे।
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