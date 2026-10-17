लखनऊ: वेदम वर्ल्ड स्कूल बख्शी का तालाब में डांडिया जलसा का भव्य आयोजन

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बख्शी का तालाब स्थित वेदम वर्ल्ड स्कूल में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर शनिवार की शाम एक शानदार डांडिया जलसा का स्कूल परिसर में आयोजन किया गया। इस डांडिया जलसा में वेदम वर्ल्ड स्कूल के स्टूडेंट के साथ उनकी मम्मी भी शामिल हुई। क्विज शो के दौरान पूछे गए कई सवालों के सही जवाब देकर सुपर मॉम ने अपनी उपस्थिति को मजबूत किया।

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