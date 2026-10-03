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लखनऊ: शहर के कई इलाके बाढ़ से डूबे, राहत सामग्री बांटने पहुंचे विधायक

Sat, 03 Oct 2026 09:14 PM IST
रोहित मिश्र
Rohit Mishra रोहित मिश्र
Updated Sat, 03 Oct 2026 09:14 PM IST
लखनऊ: शहर के कई इलाके बाढ़ से डूबे, राहत सामग्री बांटने पहुंचे विधायक
फैजुल्लागंज के दाउदनगर मामा कॉलोनी में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार द्वारा राहत सामग्री वितरण करने पहुंचे विधायक नीरज बोरा, एमएलसी मुकेश शर्मा। राहत सामग्री में लाई पानी आलू आटा चावल नमक सरसों का तेल हल्दी मिर्च सब्जी मसाला अरहर दाल चना बिस्किट माचिस मोमबत्ती नहाने का साबुन आदि वितरण किया गया।
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