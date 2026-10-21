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लखनऊ: राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज की लाइब्रेरी में बढेंगी सुविधाएं
राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज की लाइब्रेरी का कायाकल्प किया जा रहा है। कॉलेज के प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि लाइब्रेरी 10 हजार से अधिक किताबों के साथ-साथ स्मार्ट टीवी और इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। मौजूदा समय में लाइब्रेरी में करीब पांच से छह हजार किताबें हैं। यहां कक्षा छह से 12 तक के सभी विषयों (विज्ञान, कला, वाणिज्य आदि) की पर्याप्त किताबें उपलब्ध होंगी। साथ में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, जेईई और सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए भी किताबें उपलब्ध रहेंगी। लाइब्रेरी में अन्य राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी भी पढ़ सकेंगे।
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