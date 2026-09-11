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लखनऊ में जर्जर टंकी गिरी, लोगों ने जल निगम के जीएम को घेरा

Fri, 11 Sep 2026 09:40 PM IST
Bhupendra Singh
Bhupendra Singh Bhupendra Singh
Updated Fri, 11 Sep 2026 09:40 PM IST
लखनऊ में जर्जर टंकी गिरी, लोगों ने जल निगम के जीएम को घेरा
राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में जर्जर टंकी गिर गई। इससे हुए नुकसान को लेकर लोगों ने जल निगम के जीएम को घेर लिया। सूचना पाकर पार्षद पति शिवपाल सवरिया मौके पर पहुंचे।
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