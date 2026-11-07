{"_id":"6aeefaed8cdc71c276074d91","slug":"video-garbage-piles-up-halfway-on-sitapur-road-in-lucknow-adding-to-woes-of-pedestrians-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में सीतापुर रोड पर आधी सड़क पर कूड़े का ढेर, राहगीरों की परेशानी बढ़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ में सीतापुर रोड पर नवीन गल्ला मंडी के पास कूड़े का ढेर लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। करीब 30 फीट चौड़ी सड़क का लगभग 15 फीट हिस्सा कूड़े से घिरा है। इससे सड़क की चौड़ाई आधी रह गई है और राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इस मुख्य मार्ग से दिनभर हजारों वाहनों का आवागमन होता है। सड़क पर कूड़ा जमा होने के कारण वाहन चालकों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोपहर एक बजे तक भी यहां से कूड़ा नहीं हटाया गया था। स्थानीय स्तर पर कई बार कूड़े के ढेर को हटाया जा चुका है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से यहां पहले जैसे हालात हो जाते हैं। सड़क पर लगातार कूड़ा जमा होने से सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि जिम्मेदार विभाग इस समस्या का स्थायी समाधान करेगा।

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