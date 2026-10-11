{"_id":"6acb73fea841acf42409e63c","slug":"video-crowds-of-readers-flocked-to-ongoing-national-book-fair-in-lucknow-on-its-final-day-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में चल रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेले के आखिरी दिन उमड़ी पाठकों की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में चल रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेले के आखिरी दिन पाठकों की भीड़ उमड़ी। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2500 लोग पहुंचे और किताबें ख़रीदीं। इस दौरान साहित्यिक आयोजनों की भी भरमार रही। साहित्यिक मंच पर पूरे पुस्तक मेले में 90 से ज्यादा आयोजन हुए। कई स्टॉल्स पर अच्छी बिक्री भी हुई तो कुछ प्रकाशकों का कहना था कि बिक्री औसत रही।

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