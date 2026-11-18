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चौदह कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालुओं के कदम रामनगरी की ओर बढ़ चले। मंगलवार देर रात मुहूर्त शुरू होते ही श्रद्धालुओं ने जय श्रीराम के उद्घोष के साथ परिक्रमा शुरू की। बुधवार की सुबह हाथों में पताका और जुबां पर रामनाम लेकर श्रद्धालु परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। पूरे मार्ग पर आस्था का सैलाब नजर आया। बुधवार देर रात तक परिक्रमा का समापन होगा।

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