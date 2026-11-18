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दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद सीएम योगी पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के घर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बैठक चली। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में एनडीए के घटक दलों (राष्ट्रीय लोकदल ,सुभासपा व निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल) के साथ चुनावी तालमेल, टिकट वितरण में जातीय समीकरण, सोशल मीडिया पर आक्रामक प्रचार रणनीति, व सपा पीडीए नैरेटिव की काट जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।बैठक के बाद नितिन नवीन, सीएम योगी और बीएल संतोष अमित शाह के आवास पर पहुंचे। वहां एक घंटे से ज्यादा चली बैठक में मथुरा चिंतन विर्मश से निकले मुद्दों को सामने रखा गया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में एसआईआर के तहत कटे नामों से संभावित नुकसान को न्यूनतम करने आदि पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सरकार व पार्टी के काम को सामने रखते हुए चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की। पार्टी की रणनीति अखिलेश यादव के चुनावी मुहिम को नाकामयाब करने की है। मोदी व योगी सरकार के कामकाज को प्रभावी तरीके से जनता के बीच ले जाने के लिए नए अभियान शुरू करने की भी तैयारी है।सूत्रों ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी रैलियों को लेकर भी मंथन हुआ। प्रधानमंत्री 21 नवंबर को लखनऊ पहुंच रहे हैं। वह वहां पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षा समारोह में देशभर के 52 आल इंडिया टापर प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित करेंगे। वैसे तो यह सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन प्रधानमंत्री उस दौरे में पार्टी की उनकी चुनावी रणनीति पर भाजपा नेताओं के साथ अलग से चर्चा कर सकते हैं। दिसंबर से उनकी रैलियों की शुरूआत हो जाएगी। अमित शाह के दौरों को भी जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। वह पार्टी के संगठन की दृष्टि से बने क्षेत्रीय प्रांतों का दौरा करेंगे।