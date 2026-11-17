इसी तरह अगले साल कई त्योहार रविवार को पड़ रहे हैं। इनमें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और ईद-ए-मिलाद, 31 अक्तूबर को भैयादूज, 14 नवंबर को गुरु नानक जयंती और 12 दिसंबर को हजरत अली का जन्म दिवस शामिल हैं। इतना ही नहीं संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि समेत छह छुट्टियां शनिवार को पड़ रही हैं। फाइव डे वीक वाले कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इनका नुकसान होगा।



सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एसवीएस रंगाराव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 15 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती और 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस की छुट्टी कार्यकारी आदेशों के अधीन रहेगी। उन्होंने कहा है कि एक अप्रैल को बैंकों और कोषागारों में वार्षिक लेखाबंदी के कारण अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी अपने जिले में अधिकतम तीन स्थानीय छुट्टियां घोषित कर सकेंगे। इससे अधिक छुट्टियां देने के लिए शासन की अनुमति लेनी होगी। पांच दिवसीय कार्य सप्ताह वाले विभागों में स्थानीय छुट्टियां और कार्यकारी आदेश से घोषित अवकाश लागू नहीं होंगे।



कर्मचारी निर्बंधित छुट्टियां ले सकेंगे

सार्वजनिक अवकाशों के अलावा 27 निर्बंधित छुट्टियों की सूची भी जारी की गई है। इनमें नया साल, शब-ए-बरात, वसंत पंचमी, जमात-उल-विदा, ईस्टर, परशुराम जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, छठ पूजा समेत कई त्योहार शामिल हैं। कर्मचारी नियमानुसार इन छुट्टियों का भी लाभ ले सकेंगे।