पहाड़ों से आ रही ठंडी पछुआ हवाओं के असर से उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है। मंगलवार को प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। बीते दो दिनों में अधिकांश जिलों के तापमान में चार से पांच डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। इससे सुबह और शाम ठंड का अहसास बढ़ गया है। हालांकि, दिन और रात का तापमान अब मिड-नवंबर के सामान्य स्तर के आसपास पहुंच गया है। मंगलवार सुबह ठंडी हवाओं के चलते प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में हल्का से मध्यम कोहरा रहा। कहीं भी घना कोहरा नहीं छाया।

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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले तीन दिन मौसम और तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में बने नए चक्रवात मकवान के असर से प्रदेश में हवाओं का रुख बदलकर पुरवा हो जाएगा। इससे तापमान में फाैरी ताैर पर करीब तीन डिग्री सेल्सियस की दोबारा बढ़त आ सकती है। विज्ञापन



मंगलवार को 25.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ नजीबाबाद में सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं 11.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बरेली में सबसे ठंडी रात रही। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले तीन दिन मौसम और तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में बने नए चक्रवात मकवान के असर से प्रदेश में हवाओं का रुख बदलकर पुरवा हो जाएगा। इससे तापमान में फाैरी ताैर पर करीब तीन डिग्री सेल्सियस की दोबारा बढ़त आ सकती है।मंगलवार को 25.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ नजीबाबाद में सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं 11.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बरेली में सबसे ठंडी रात रही।

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