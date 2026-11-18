बैठक के जरिए यह साफ किया गया है कि विरासत और विकास, राष्ट्रवाद एवं सुरक्षा यानी बेहतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की निरतंरता भाजपा के चुनावी एजेंडे के प्रमुख बिंदु होंगे। विकास पर बात करते वक्त विरासत पर विशेष फोकस रहेगा। बैठक की चर्चा से यह भी साफ हो गया है कि नए लोगों को पार्टी में शामिल तो किया जाएगा लेकिन न तो एजेंडे में बदलाव होगा और न पुराने लोगों की कीमत पर ऐसा किया जाएगा।



पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो-अनुसंधान केंद्र में दो दिन हुए मंथन के बाद तय हुआ कि भाजपा को रक्षात्मक के बजाए आक्रामक चुनाव प्रचार के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। विपक्ष के अतीत की याद दिलाते हुए लोगों को इनके बहकावे से बचने और सरकार बनने पर इनके तरफ से संभावित काले-कारनामों की याद दिलाते हुए मैदान में उतरा जाए। मतदाता सूची को दुरुस्त कराने तथा भाजपा समर्थित मतदाताओं के नाम छूटने न देने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया । सभी लोगों ने माना कि अनेक समस्याओं और दस साल की लगातार सत्ता के बावजूद वातावरण भाजपा के पक्ष में है। सत्ताविरोधी लहर जैसी कोई स्थिति नहीं है।



कुल मिलाकर, मथुरा का चिंतन भाजपा के लिए सिर्फ संगठनात्मक समीक्षा की बैठक नहीं, बल्कि 2027 के चुनावी विमर्श की दिशा तय करने का मंच भी रहा। पार्टी अब विकास और कानून-व्यवस्था के साथ सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक विरासत और समान नागरिक संहिता को भी चुनावी चर्चा के केंद्र में रखने की तैयारी में है।