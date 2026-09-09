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Vijaypur: Samba Deputy Commissioner Ayushi Sudan visited the Government Accidental Hospital in Vijaypur. During the visit, she interacted with the hospital staff and patients.
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जम्मू-कश्मीर: विजयपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचीं डीसी आयुषी सूदन, स्टाफ और मरीजों से लिया हालचाल
सांबा की डीसी आयुषी सूदन ने विजयपुर सरकारी एक्सीडेंटल अस्पताल का दौरा कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के स्टाफ और मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी और समस्याओं के बारे में जाना।
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