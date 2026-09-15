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जम्मू-कश्मीर: नागपंचमी पर भक्तिमय हुआ विजयपुर, नाग देवता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Nikita Gupta

Updated Tue, 15 Sep 2026 05:49 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 05:49 PM IST







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विजयपुर के वार्ड नंबर 4 स्थित नाग देवता मंदिर में नागपंचमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर सुख-शांति की कामना की। ... और पढ़ें

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