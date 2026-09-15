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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में सड़क डिवाइडर का विरोध, पुरानी सड़क बंद होने से बढ़ेगी परेशानी

Nikita Gupta

Updated Tue, 15 Sep 2026 05:50 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 05:50 PM IST







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मणिगाम के स्थानीय निवासियों ने सड़क डिवाइडर लगाए जाने के बाद पुरानी सड़क बंद करने की योजना का विरोध किया है। लोगों का कहना है कि इससे इलाके में आवाजाही और प्रवेश-निकास में परेशानी बढ़ेगी, वहीं अधिकारियों ने मामले को एनएचएआई के समक्ष उठाने की बात कही है। ... और पढ़ें

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