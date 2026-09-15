जम्मू-कश्मीर: खेलों के जरिए युवाओं को जोड़ने की पहल, गांदरबल में T-20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू

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गांदरबल पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए मदर-ए-मेहरबान कमारिया स्टेडियम में T-20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया। टूर्नामेंट में जिले की 64 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि उद्घाटन मुकाबले में लिब्रा सालूरा ने सेम स्टार्स नुन्नर को हराया पुलिस ने खेलों को युवाओं को नशे और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रखने का प्रभावी माध्यम बताया।

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