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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में एनएचएम कर्मचारियों का कैंडल मार्च, लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन

Nikita Gupta

Updated Tue, 15 Sep 2026 05:51 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 05:51 PM IST







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गांदरबल में एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। कर्मचारी समान वेतन, नियमितीकरण, नौकरी की सुरक्षा और अन्य मांगों के समाधान के लिए सरकार से तत्काल बातचीत की मांग कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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