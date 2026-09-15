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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

Nikita Gupta

Updated Tue, 15 Sep 2026 05:51 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 05:51 PM IST







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गांदरबल में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी है, जिससे जिले में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी हैं। कर्मचारी समान वेतन, नियमितीकरण, वेतन संशोधन, नौकरी की सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभ समेत लंबित मांगों के समाधान के लिए सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से तत्काल बातचीत की मांग कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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