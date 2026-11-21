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जम्मू: चिनैनी बस स्टैंड के पास पेंट से भरी गाड़ी का हादसा, दो स्कूटी, ऑटो और दुकान क्षतिग्रस्त

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 08:21 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 08:21 PM IST







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चिनैनी कस्बे के मुख्य बस स्टैंड के निकट पेंट लेकर आई एक गाड़ी के रिवर्स हो जाने से दो स्कूटी एक ऑटो तथा एक दुकान में नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस हादसे में बड़ा नुकसान होने से टल गया है। ... और पढ़ें

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