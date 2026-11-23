पर्वतीय राज्य हिमाचल, जम्मू-कश्मीर व उत्तराखंड में जारी बर्फबारी के कारण तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरे के कारण भगवान सूर्य के दर्शन देर से हो रहे हैं। बिहार में चक्रवात अकवान के कारण रविवार को पटना, नालंदा समेत कई जिलों में बारिश हुई।

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कश्मीर के अधिकांश पर्यटन स्थलों में न्यूनतम तापमान शून्य के पास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में रविवार को अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस रहा। पहलगाम में अधिकतम 13.2 डिग्री व न्यूनतम तापमान माइनस 2.0 डिग्री रहा। विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में अधिकतम 10.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान माइनस 2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी बढ़ने के साथ ही सुबह और देर शाम कोहरे के कारण दृश्यता भी प्रभावित हो रही है। विज्ञापन विज्ञापन

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व लाहौल-स्पीति में रातें बेहद सर्द होने लगी हैं। ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 4.6 डिग्री और कुकुमसेरी में माइनस 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केलांग में पारा 0.4 व कल्पा में 1.9 डिग्री तक पहुंच गया है। दूसरी ओर, जल स्रोतों के आसपास स्थित मंडी व बिलासपुर जिलों के कई क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरा पड़ना भी शुरू हो गया है।

बिहार में वर्षा, उत्तर प्रदेश में कोहरा

चक्रवात अकवान के प्रभाव के कारण बिहार के भागलपुर, नालंदा समेत कई जिलों में बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के संभल, मुजफ्फरनगर, देवरिया व बुलंदशहर समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। कई जिलों में दृश्यता 10 मीटर रही। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में रविवार को इस मौसम का सबसे कम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माउंट आबू में शनिवार को पारा शून्य तक चला गया था। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जो शनिवार के 12.2 से थोड़ा कम था। राष्ट्रीय राजधानी में पारा और गिरने का अनुमान है।



मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में सोमवार को बारिश के आसार हैं। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड व ओडिशा के कुछ इलाकों में घना कोहरा पड़ सकता है। हरियाणा व पंजाब में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।राजधानी में आगामी मंगलवार को रात का तापमान दस डिग्री सेल्सियस तक घटने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर भारत में एक वेस्टर्न के असर से ठंडी तेज हवाएं चलने और सुबह-रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना जताई गई है। दूसरी ओर, रविवार सुबह हल्का कुहासा छाया रहा। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।