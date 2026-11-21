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जम्मू: डोडा में जनजातीय गौरव दिवस की धूम, बच्चों के हुनर और गद्दी संस्कृति ने जीता दिल

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:41 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:41 PM IST







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डोडा के टाउन हॉल में जनजातीय गौरव दिवस उत्साह के साथ मनाया गया, जहां बच्चों ने गीत और नृत्य प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा दिखाई वहीं गद्दी समाज के कलाकारों ने पारंपरिक संस्कृति और रीति-रिवाजों की झलक पेश की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने जनजातीय विरासत के संरक्षण और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने पर जोर दिया। ... और पढ़ें

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