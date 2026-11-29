परिसीमन के बाद कोकरनाग सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होने पर उन्होंने 2024 में अनंतनाग से चुनाव लड़ा और पीडीपी के महबूब बेग को हराया। अब उनके निधन से खाली हुई सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी बनाए रखना चाहेगी।श्रीनगर लोकसभा सीट का समीकरण भी कांग्रेस के लिए अहम है। रुहुल्ला ने तीन नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था। लोकसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।



एनसी नेतृत्व से मतभेद के बाद उन्होंने नए राजनीतिक संगठन के गठन के संकेत दिए हैं। ऐसे में श्रीनगर उपचुनाव में एनसी को अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती होगी, जबकि पीडीपी भी अपनी दावेदारी पेश कर सकती है।



दोनों सीटें अलग पर चुनौती एक ही हैकांग्रेस के लिए दोनों सीटों पर स्थिति अलग-अलग जरूर है, लेकिन चुनौती एक ही है। अनंतनाग में वह पीरजादा की राजनीतिक विरासत के आधार पर सीट मांग सकती है, जबकि श्रीनगर में गठबंधन के तहत अपनी हिस्सेदारी का सवाल उठा सकती है। एनसी और पीडीपी के बीच सीटों को लेकर संभावित खींचतान में कांग्रेस अपनी दावेदारी किस तरह रखती है, यह पार्टी नेतृत्व के फैसले पर निर्भर करेगा। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस को दिल्ली से राजनीतिक दिशा और गठबंधन पर अंतिम निर्णय का इंतजार है।