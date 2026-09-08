जम्मू-कश्मीर: रियासी में शेख अब्दुल्ला की 44वीं बरसी पर श्रद्धांजलि, नेकां कार्यकर्ताओं ने किया नमन

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रियासी में नेशनल कांफ्रेंस द्वारा पार्टी संस्थापक स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला की 44 बरसी मनाई गई। जिला प्रधान राज कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ। शेख अब्दुल्ला की फोटो पर फूल माला चढ़ाई गई। मौके पर पहुंचे नेकां कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से शेख अब्दुल्ला की फोटो पर पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही उन्हें याद करते हुए,उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया।

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