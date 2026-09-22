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जम्मू: विजयपुर में कांग्रेस का 'हल्लाबोल', तारिक हमीद करा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

Nikita Gupta

Updated Tue, 22 Sep 2026 03:56 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 03:56 PM IST







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विजयपुर में कांग्रेस ने चौपाल पे चर्चा कार्यक्रम के तहत जनमुद्दों को लेकर हल्लाबोल कार्यक्रम आयोजित किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने सरकार पर जनसुविधाओं और लोगों की समस्याओं के समाधान में विफल रहने का आरोप लगाया और जनता से जुड़े मुद्दे उठाए। ... और पढ़ें

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