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जम्मू: सलाल डैम पर काम करने आई कंपनी में स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग, डीसी को सौंपा ज्ञापन

Nikita Gupta

Updated Tue, 06 Oct 2026 04:41 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 04:41 PM IST







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रियासी के ग्रामीणों ने सलाल डैम पर काम करने आई कंपनी में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर जिला विकास आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि स्थानीय लोगों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिला तो वे आने वाले दिनों में कंपनी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर सकते हैं। ... और पढ़ें

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