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जम्मू-कश्मीर: नशे से दूर रखने के लिए बांदीपोरा में सुरक्षा बलों की पहल, खेलों से जोड़ रहे युवा

Nikita Gupta

Updated Tue, 06 Oct 2026 05:25 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 05:25 PM IST







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बांदीपोरा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की ओर से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी समेत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के साथ अनुशासन फिटनेस और टीम भावना को बढ़ावा देना इस पहल का उद्देश्य है। ... और पढ़ें

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