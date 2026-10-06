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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में इंडिया गठबंधन की बैठक, वोट चोरी अभियान को जमीनी स्तर तक ले जाने पर जोर

Nikita Gupta

Updated Tue, 06 Oct 2026 05:58 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 05:58 PM IST







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गांदरबल में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें नई दिल्ली में हुई बैठक के फैसलों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और वोट चोरी अभियान को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। नेताओं ने मतदाता अधिकारों, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और हर वोट की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए जिला स्तर पर आपसी समन्वय मजबूत करने का फैसला लिया। ... और पढ़ें

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